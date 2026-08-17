Como pronto a intensificare i contatti per Kean: il punto di Romano
Resta da definire il futuro di Moise Kean, con il Como sempre più interessato all’attaccante della Fiorentina. A fare il punto sulla trattativa è stato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha spiegato come i contatti tra i due club siano destinati a intensificarsi nelle prossime ore. Secondo l'esperto di calciomercato, però, il Como non sarebbe disposto ad arrivare ai 45 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina.
I possibili sviluppi della trattativa
Per questo, l’operazione potrebbe andare avanti soltanto trovando un punto d’incontro tra domanda e offerta. In caso contrario, la trattativa rischierebbe di saltare. Anche Matteo Moretto ha confermato il forte interesse dei lariani, spinti in particolare da Cesc Fabregas. L’allenatore considera Kean il profilo ideale da affiancare a Nico Paz nel suo progetto tecnico. I prossimi giorni potrebbero quindi essere decisivi per capire se l’operazione riuscirà a decollare o se le parti prenderanno strade diverse.
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