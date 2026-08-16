RFV Garzya: "Fiorentina regina del mercato, fossi tifoso viola sarei orgoglioso. Ma Kean e Fagioli da tenere"

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L'ex calciatore ed attuale allenatore Luigi Garzya è intervenuto a Radio FirenzeViola durante il "Viola week end" con Francesco Benvenuti per parlare di Fiorentina e, da ex Roma, dei giallorossi in casa dei quali ci sarà l'esordio viola in campionato:

"Come negli ultimi anni per la Roma è diventato un mercato povero e i colpi li faranno solo alla fine. E' stato anomalo semmai il mercato della Fiorentina che insieme al Como è quella che ha operato meglio. La Roma però anche per la Champions avrà bisogno di una rosa di un certo livello perché credo che non voglia essere di passaggio in Europa perciò sono fiducioso che i giocatori arriveranno altrimenti la rosa non è sufficiente ora".

Il mercato di Paratici le è piaciuto? "Fossi della Fiorentina sarei orgoglioso e contentissimo perché sono stati presi giocatori importanti ma mi auguro anche che non sia dato via uno altrettanto importante come Kean. Ma sono arrivati giocatori giovani e futuribili di una certa consistenza, la Fiorentina è stata regina del mercato, con il Como ripeto".

Fagioli sembra alternativo ad Oulai, è sempre indispensabile o può essere sacrificato? "E' un vantaggio avere più giocatori importanti e se vuoi stare all'altezza delle altre devi avere una rosa di titolari, il calcio è cambiato ed hai bisogno di titolari doppi. Credo quindi che lo spazio lo troveranno entrambi, solo chi non vive di rammarico in caso di squalifiche ed infortuni va avanti a mio avviso".

Giudizio su Grosso? "Ha fatto fin troppa gavetta, la gente se lo dimentica. Ma sono contento di questa gavetta, è arrivato dove è arrivato perché ha avuto l'umilità ripartendo dal basso e aspettare il momento. Poi la sua forza è saper gestire lo spogliatoio.

Sarà una stagione più confusa paradossalmente? "Il Como farà bene perché ha dimostrato di essere tra le forze dello scorso campionato grazie ad organizzazione ma anche forza economico. Io mi auguro che il campionato torni ad essere uno dei più belli ma ci vuole tempo".