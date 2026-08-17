Calciomercato CSC Flash, tutti i nomi per la mediana. Occhio al Como su Kean

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Nuovo appuntamento con il "Chi si compra? Flash!": da Frendrup a Bernabé, i nomi per la mediana. E occhio al Como su Kean

Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di mercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.

Capitolo centrocampo

La Fiorentina ha messo almeno momentaneamente in standby Thorstvedt del Sassuolo perché cerca un centrocampista di copertura. Piacciono Miretti della Juventus, Frendrup del Genoa, Ekkelenkamp dell'Udinese e Bernabé del Parma.

Il punto sull'attacco

Occhio alle insidie del Como per Kean. Fabregas resta un grande estimatore dell'ex Juve: possibile offerta a ore. I viola continuano la ricerca dell'esterno offensivo, restano d'attualità Bakayoko del Lipsia e Cancellieri della Lazio. Gudmundsson non ha offerte, può rimanere.

Caccia al terzino sinistro

Tra i nomi in orbita Fiorentina per il terzino sinistro restano Francisco Moura del Porto e Nuno Tavares della Lazio. Ma ricordiamo che dovranno partire Niccolò Fortini, cercato dal Torino, e Dodo che non ha ricevuto proposte ufficiali.