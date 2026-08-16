Mercato: Thorstevedt in stand-by, verso un mediano di copertura

Mercato: Thorstevedt in stand-by, verso un mediano di coperturaFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:20Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, a Radio FirenzeViola ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina, sostenendo che l'affare Thorstvedt con il Sassuolo non è poi così scontato.

Thorstvedt è in stand-by con la trattativa mai decollata, con il Sassuolo che chiede comunque venga fatta un'eventuale offerta per mettersi a tavolino. - sostiene l'esperto di mercato - La Fiorentina in realtà a centrocampo sta pensando ad un mediano di copertura e dunque ci sono un paio di nomi attenzionati, ma qualcosa nel reparto arriverà anche per ammissione di Grosso in conferenza. Ma la priorità - secondo il giornalista - è l'esterno d'attacco per la fascia sinistra, un nome importante per non inficiare tutto il buon mercato fatto fin qui.