Mercato: Thorstevedt in stand-by, verso un mediano di copertura
FirenzeViola.it
Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, a Radio FirenzeViola ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina, sostenendo che l'affare Thorstvedt con il Sassuolo non è poi così scontato.
Thorstvedt è in stand-by con la trattativa mai decollata, con il Sassuolo che chiede comunque venga fatta un'eventuale offerta per mettersi a tavolino. - sostiene l'esperto di mercato - La Fiorentina in realtà a centrocampo sta pensando ad un mediano di copertura e dunque ci sono un paio di nomi attenzionati, ma qualcosa nel reparto arriverà anche per ammissione di Grosso in conferenza. Ma la priorità - secondo il giornalista - è l'esterno d'attacco per la fascia sinistra, un nome importante per non inficiare tutto il buon mercato fatto fin qui.
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Una grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuoridi Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Una grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuori
3 Le speranze sulla squadra, le aspettative (e le prime etichette) su Grosso: dibattito aperto sulla Fiorentina che verrà prima che il mercato definisca la rosa
Copertina
FirenzeViolaParadosso Gudmundsson: senza ruolo, senza mercato, senza 10, ma il primo gol della stagione è suo
FirenzeViolaJoao Pereira: "Joao Mario ha doti preziose per il calcio moderno. È perfetto per la Fiorentina"
Tommaso LoretoBuona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com