Leao tra sondaggi e smentite. Nazione: "Ecco perché la Fiorentina si è fermata"

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Come sottolinea stamani la Nazione, non è stata una domenica banale per il calciomercato della Fiorentina quella appena conclusa. Perché ci sono state grosse novità sul fronte Moise Kean e anche su quello Rafael Leao. Il quotidiano scrive che fonti accreditate ieri hanno rivelato di un sondaggio della Fiorentina per l'esterno del Milan (smentito ufficialmente dal club nel pomeriggio). Il portoghese dovrebbe lasciare il Milan, in tanti hanno bussato per informarsi sulla disponibilità del giocatore e sugli eventuali costi. Paratici e Goretti si sono fermati al primo punto.

L’entourage dell’attaccante avrebbe infatti fatto sapere di non aver interesse a procedere. Insomma, Leao potrebbe lasciare il Milan ma non per raggiungere l’amico Kean, ieri sussurrato a livello social di messaggi e “preghiere” da parte dei tifosi viola al fine di provare a convincere il portoghese a cambiare idea e sposare il progetto gigliato. Su Kean invece è tornato a farsi sentire il Como che prepara un'offerta da consegnare in questi giorni alla Fiorentina.