RFV D. Baldini: "Se Fagioli parte, non si abbassa il livello del reparto"

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L'ex difensore e allenatore, Daniele Baldini, ha parlato di Fiorentina a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "Dopo la sofferenza della scorsa stagione, i dirigenti sono riusciti a ricreare entusiasmo nel popolo viola. Noi tifosi della Fiorentina abbiamo nuovamente la speranza di vedere la squadra fare qualcosa di bello e positivo".

Quanto è complicato il compito di Grosso nel gestire una rosa così ricca di qualità?

"Quando alleni in una piazza esigente come Firenze, la pressione è tanta. Le vere difficoltà arrivano quando non hai soluzioni o giocatori a disposizione per mettere in pratica le tue idee. Quest'anno la Fiorentina ha messo a disposizione di Grosso tanti calciatori di qualità. Deve trovare la squadra giusta e fare le scelte corrette. Finora la società ha lavorato molto bene".

Come valuta il nuovo centrocampo della Fiorentina?

"Sono stati inseriti giocatori di grande qualità. Io punto soprattutto su Ulay, che secondo me può essere la rivelazione del campionato italiano. Ha caratteristiche e qualità importanti. Attà lo conosciamo già ed è un giocatore molto forte".

Se Fagioli dovesse partire, sarebbe una perdita pesante?

"Credo che la Fiorentina abbia migliorato tantissimo la qualità del centrocampo. Per questo, un'eventuale partenza di Fagioli non abbasserebbe il livello del reparto. La qualità è aumentata molto rispetto alla scorsa stagione. Sono tanti giocatori e qualcuno dovrà partire, altrimenti sarebbe difficile gestire la rosa".

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