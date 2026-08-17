Mastantuono è già un idolo, dai palleggi in spiaggia alla casa di Gabriel Omar Batistuta

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Il video dell'argentino che gioca sulla spiaggia del Forte dei Marmi è diventato in fretta virale, e intanto Mastantuono andrà ad abitare nella casa fiorentina di Gabriel Omar Batistuta

Da tempo non si respirava tanta attesa come venerdì sera al momento del debutto con la maglia viola di Franco Mastantuono. L’argentino ha acceso l’entusiasmo di una piazza già su di giri per un mercato che è piaciuto a tutti, e rappresenta oggi una delle principali speranze della tifoseria in vista del prossimo anno. Ma al di là dello spezzone di gara contro il Benevento, nel quale ogni pallone toccato dal numero 30 veniva seguito da un brusio generale sugli spalti, Mastantuono sembra anche già inserito nelle dinamiche della tifoseria e più in generale nel suo rapporto con la sua nuova realtà.

Ad alimentare un feeling che è già forte anche l’apparizione a Ferragosto sulle spiagge del Forte dei Marmi dove Mastantuono si è concesso, oltre che una giornata al mare, più di un momento di svago con tifosi e bambini giocando semplicemente sulla spiaggia come un turista qualunque. Il suo video con un bel sinistro a fil di palo dal bagnasciuga è diventato in fretta virale. Non solo, perché è di questi giorni la notizia che riguarda l’argentino andare ad abitare nella casa di proprietà di Gabriel Omar Batistuta nelle vicinanze del Piazzale Michelangelo. Là dove nel recente passato hanno soggiornato anche Jovic e Kokorin, Mastantuono vivrà la sua esperienza fiorentina che ha già, almeno in termini residenziali, un parallelo curioso con chi, da attaccante viola, ha scritto la storia di questo club.