Thorstvedt-Fiorentina non s'ha da fare. Repubblica: "I motivi dello stop"

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Il matrimonio con Kristian Thorstvedt del Sassuolo, promesso sposo della Fiorentina per tutta l’estate, è destinato a non farsi. Lo riporta stamani l'edizione di Firenze di Repubblica, che spiega le motivazioni dello stop all'affare: troppa distanza tra le richieste emiliane - soldi o trasferimento a titolo definitivo - e le volontà viola, con Paratici propenso a non attuare ulteriori esborsi e a inserire contropartite tecniche.

Per quanto riguarda la difesa invece, il ritocco verrà fatto sull’esterno, a sinistra, anche se in questo caso la fretta non c’è. Un po’ perché Valdepenas ha convinto nelle prime gare, un po’ perché senza le uscite di Dodo e Fortini la Fiorentina ha comunque in rosa cinque laterali, compresi Joao Mario e Jimenez. In stand by qualsiasi nome, tra cui Tavares della Lazio.