Calciomercato Le 'ore decisive' per Kean e la serenità della Fiorentina

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L'offerta del Como per Moise Kean tarda ad arrivare. La Fiorentina non ci pensa e lavora alle altre situazioni aperte sul mercato

Da giorni rimbalzano voci di mercato relative all'offerta che il Como vorrebbe presentare per Moise Kean. L'interesse nei confronti dell'attaccante da parte di Cesc Fabregas è stata più volte confermata, mentre sulla trattativa ci sono pochissime certezze. Anche perché, ogni giorno che passa, per la Fiorentina sarebbe più complicato trattare l'addio di uno degli uomini simbolo della rosa, ed è per questo che i lariani, se vogliono davvero provarci, dovranno farlo entro il prossimo weekend e con una proposta che faccia vacillare i dirigenti del Viola Park.

Super offerta o avanti in viola

La stessa Fiorentina però, ogni volta che si parla di Moise Kean appare serena, prima di tutto perché per il momento nessuno si è fatto avanti per lui in modo concreto e seconda di poi perché, davanti ai pochi sondaggi estivi è sempre stata chiara con tutti: l'offerta dovrà essere all'altezza, altrimenti Kean resterà in viola. Altro dato da non sottovalutare riguarda la volontà del calciatore che, fino a questo momento, non ha palesato la volontà di partire e dunque ha permesso agli stessi dirigenti di lavorare sul resto senza grandi patemi.

La forza economica del Como

Intanto per oggi non sono previsti nuovi contatti che possano cambiare le sorti di questa piccola grande telenovela di mercato. Certo è che fino a che il Como non avrà chiuso per un attaccante da inserire in rosa, le antenne dovranno restare dritte. Anche perché la potenza di fuoco (quando si parla di economia) della squadra della famiglia Hartono, è di quelle che fanno paura. Basti pensare all'acquisto di Chalobah dal Chelsea.

La Fiorentina lavora a tutto il resto

La Fiorentina si concentra su altro. Sull'acquisto dell'esterno offensivo. Sulla situazione del centrocampo e dell'interesse ormai da 'ore decisive per Longo' per Thorstvedt. Poi se arriverà la fatidica telefonata ufficiale dal Lago di Como, valuterà il da farsi. Con le spalle semi coperte dall'acquisto di Pellegrino e dalla certezza eventualmente di incassare una cifra importante. Per il momento si è goduta il primo gol stagionale del numero 9, sperando che possa essere solo il primo di una nuova lunga serie. In viola.