RFV Calamai: "Paratici garantisca a Grosso un esterno prima della Roma"

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Nel consueto appuntamento su Radio Firenzeviola con il "Caffè Nero Bollente", Luca Calamai si è così espresso sull'attualità della Fiorentina: "Ci stiamo lanciando verso l'esordio in campionato con la convinzione che manchino ancora alcuni giocatori. Fagioli continuo a sperare che resti ma ci sarebbero in ogni caso delle alternative di livello. Io mi auguro soprattutto che Paratici riesca a garantire a Grosso un attaccante esterno prima della Roma: perché non lo è Gudmundsson e neanche Mastantuono quindi sarebbero solo soluzioni d'emergenza. Gli ultimi sette giorni in vista poi di un eventuale colpo finale, un esterno serve"