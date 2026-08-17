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Calamai: "Paratici garantisca a Grosso un esterno prima della Roma"
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Nel consueto appuntamento su Radio Firenzeviola con il "Caffè Nero Bollente", Luca Calamai si è così espresso sull'attualità della Fiorentina: "Ci stiamo lanciando verso l'esordio in campionato con la convinzione che manchino ancora alcuni giocatori. Fagioli continuo a sperare che resti ma ci sarebbero in ogni caso delle alternative di livello. Io mi auguro soprattutto che Paratici riesca a garantire a Grosso un attaccante esterno prima della Roma: perché non lo è Gudmundsson e neanche Mastantuono quindi sarebbero solo soluzioni d'emergenza. Gli ultimi sette giorni in vista poi di un eventuale colpo finale, un esterno serve"
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È una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantitàdi Mario Tenerani
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1 È una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
Copertina
Pietro LazzeriniUna grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuori
Tommaso LoretoBuona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
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