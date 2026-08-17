Bucchioni: "Kean nel mirino del Como da tempo. Come stanno le cose"

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Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della questione Moise Kean: "Un centravanti lo vuole anche Fabregas, ha bisogno di un vero uomo-gol con tutto il lavoro che fa la squadra, e da tempo ha nel mirino Kean. Per la Fiorentina è un punto fermo della ricostruzione, ha un contratto lungo, la società viola ha fatto informalmente sapere che se il giocatore vuole davvero andar via, quaranta milioni potrebbero essere pochi. Per ora si sono parlati solo gli intermediari, già oggi forse dovrebbe arrivare la prima proposta del Como per capire se ci sono margini per trattare".