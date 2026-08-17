Bucchioni: "Kean nel mirino del Como da tempo. Come stanno le cose"
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Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della questione Moise Kean: "Un centravanti lo vuole anche Fabregas, ha bisogno di un vero uomo-gol con tutto il lavoro che fa la squadra, e da tempo ha nel mirino Kean. Per la Fiorentina è un punto fermo della ricostruzione, ha un contratto lungo, la società viola ha fatto informalmente sapere che se il giocatore vuole davvero andar via, quaranta milioni potrebbero essere pochi. Per ora si sono parlati solo gli intermediari, già oggi forse dovrebbe arrivare la prima proposta del Como per capire se ci sono margini per trattare".
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È una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantitàdi Mario Tenerani
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Pietro LazzeriniUna grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuori
Tommaso LoretoBuona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
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