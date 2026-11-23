Tifosi sempre vicini alla Fiorentina, anche a Monza di lunedì
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Tifosi sempre vicini alla Fiorentina, anche in trasferta. Come anticipato da tempo da Firenzeviola, saranno infatti un migliaio di supporters viola al seguito della squadra, nella speranza che contribuisca a caricarla e responsabilizzarla. Nonostante la partita cada in un giorno lavorativo, i tifosi vogliono sostenere la squadra in questa serata importante per le sorti della Fiorentina stessa. Con 9 punti, due in più proprio del Monza, ottenerne tre significherebbe creare un solco con le inseguitrici e provare a risalire in zone più nobili della classifica.
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Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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