Fiorentina, 95 anni di calciomercato: al Libraccio la presentazione del libro di Riccardo Galli

Venerdì 4 dicembre, alle ore 18, presso la libreria Libraccio di via de’ Cerretani 16/R a Firenze, si terrà la presentazione del libro “Ore decisive per… Il romanzo dei mercati viola 1931-2026”, scritto dal giornalista Riccardo Galli e pubblicato da Pacini Editore.

Il volume ripercorre 95 anni di storia della Fiorentina attraverso le vicende del calciomercato, tra trattative, acquisti, cessioni e retroscena che hanno accompagnato l’evoluzione del club gigliato dal 1931 a oggi. Un viaggio nella memoria viola, tra protagonisti, operazioni decisive e momenti che hanno segnato le diverse epoche della società. Il libro è arricchito dalla prefazione di Cesare Prandelli.

Nel corso dell’incontro, l’autore Riccardo Galli dialogherà con i presenti, ripercorrendo alcuni dei passaggi più significativi raccontati nel volume. Alla presentazione interverranno anche David Guetta e Mario Tenerani, per una conversazione dedicata alla storia, ai protagonisti e alle curiosità del mercato della Fiorentina.

L’appuntamento è fissato per venerdì 4 dicembre 2026 alle ore 18, alla libreria Libraccio di Firenze, in via de’ Cerretani 16/R.