Verso Monza-Fiorentina, un migliaio i tifosi viola al seguito

Alla ripresa del campionato, la Fiorentina affronterà il Monza, lunedì sera allo stadio Brianteo. Il club brianzolo da ieri ha messo in vendita i biglietti per il settore ospiti (20 euro più prevendita), dove non ci sono limitazioni se non per i residenti in provincia di Monza e Brianza che potranno acquistare il biglietto nel settore viola solo se titolari di tessera del tifoso della Fiorentina.

E come è accaduto in diverse trasferte, ci sarà un bel seguito di tifosi viola anche a Monza, con un migliaio di sostenitori attesi, anche dal Nord Italia ovviamente, quando mancano ancora diversi giorni alla gara. Un numero non banale considerando la giornata lavorativa.