FirenzeViola Primavera, playoff a due punti. Ma adesso c'è da pensare all'Europa

I viola con la vittoria di Monza sono saliti a 16 punti e vedono la zona nobile della classifica. Mercoledì l’andata di Youth League contro la Dinamo Tblisi

Quattro minuti per passare avanti, una parata allo scadere per portarsi via i tre punti. La Fiorentina Primavera ha vinto sabato 1-0 a Monza, voltando pagina dopo il 2-3 col Como. Appena un minuto dopo la traversa di Forte, Jallow è stato il più lesto in area sugli sviluppi di un corner. L’attaccante - arrivato a quattro gol in campionato - ha poi sfiorato il bis in contropiede, fermato dal palo. Nella ripresa ci ha pensato Fei a difendere il vantaggio, prima su Persichitti e poi su Zanni nel finale.

L’ottavo posto e il viaggio in Georgia

Con la quarta vittoria in undici giornate (peraltro tutte concentrate nelle ultime cinque partite), la squadra di Aurelio Andreazzoli è salita a quota 16 punti, ottava alla pari del Lecce e a due lunghezze dai playoff. Adesso però toccherà mettere la testa sulla Youth League: mercoledì alle ore 16 i viola faranno infatti visita alla Dinamo Tbilisi per l’andata del terzo turno. Il ritorno è fissato per il 9 dicembre alle 15 al Viola Park: in palio un posto nei sedicesimi della competizione.

Due assenti e il precedente danese

Come a Monza, Andreazzoli dovrà fare a meno di Federico Croci e Robert Corduneanu, entrambi impegnati al Mondiale Under 17 in Qatar. La Dinamo ha già fatto valere il fattore campo nel turno precedente, battendo 3-0 il Copenaghen a Tbilisi. I danesi hanno pareggiato i conti al ritorno, ma ai rigori l’hanno spuntata i georgiani, che nelle loro fila possono vantare il fratello più piccolo di Khvicha Kvaratskhelia, il classe 2010 Tornike.