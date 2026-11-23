Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani in edicola
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Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali in edicola questa mattina.
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Fiorentina a Monza dicci la verità. Vincere per cominciare a vincere... Varela-Pellegrino sfida tra numeri 9 veridi Mario Tenerani
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1 Fiorentina a Monza dicci la verità. Vincere per cominciare a vincere... Varela-Pellegrino sfida tra numeri 9 veri
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FirenzeViolaTotoformazione, quotidiani tutti sulla stessa linea: l'unico ballottaggio è tra Njie e Gnonto
Tommaso LoretoUn filotto di risultati per dare un senso alla classifica, e consolidare le fondamenta gettate da Paratici. Atta verso il rientro, la difesa all'esame Varela
Pietro LazzeriniVanoli dal dolore alla gioia ma con una spiegazione mancante. A gennaio sostituire Christensen, non De Gea. Brutta aria intorno a Fagioli ma la soluzione non è il mercato
Luca CalamaiUn grande mercato invernale per inseguire l'Europa. Hojbjerg, Estupinan e Falcone sono buone idee. Fagioli in bilico
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