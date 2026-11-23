FirenzeViola Estupinan meglio di Joao Mario e Valdepenas? Cosa dicono i numeri

Sul mercato la Fiorentina sarebbe alla ricerca di un mediano di rottura e di un terzino sinistro. Tra i nomi circola con insistenza (FirenzeViola è stato il primo a dirlo in anteprima che Mendes lo aveva offerto a Paratici) quello del terzino della nazionale dell'Ecuador Pervis Estupinan, un esubero per il Milan ma che potrebbe certo rilanciarsi nella Fiorentina. Sperando che l'aria del Franchi gli faccia meglio della scorsa stagione quando, contro i viola, fece davvero male con 4.5/5 nelle pagelle dei vari media.

Il rendimento

Ieri sera il terzino è entrato al 71' tra i fischi guadagnandosi comunque un onesto 6 ma certo per Amorim, pur avendo lo stesso agente, il giocatore non è al centro del progetto. Tanto meno per i tifosi. Estupinan ha sì giocato 10 partite più 45' con il Bournemouth in Europa League ma a parte con Juventus e Lecce che è partito dal 1', nelle altre gare è subentrato anche per pochi minuti (3 con il Genoa) ed è rimasto in panchina con Udinese e Inter. Insomma in rossonero sicuramente non sta facendo la differenza. E a Firenze?

Joao Mario e Valdepenas che fine fanno?

A sinistra però a ben vedere la Fiorentina non è così sguarnita con Valdepenas e Joao Mario, che fine faranno con l'arrivo di un altro terzino? Il portoghese in realtà è stato adattato da Vanoli sulla fascia sinistra per portare più esperienza ma in queste ultime partite al posto dello spagnolo ha fatto bene, tanto da avergli scippato la maglia da titolare. Quando il classe 2006 è subentrato lo ha fatto, anzi, da esterno alto, posizione dalla quale ha segnato a Reggio Emilia. Con un terzo arrivo e il rientro di Parisi quale futuro per Valdepenas? O Joao Mario verrà dirottato a fare la riserva di Jimenez dove però c'è già Dodo (difficilmente andrà via a gennaio). Tutte domande che dovrà farsi la dirigenza prima di prendere Estupinan o chi per lui, a meno che non creda che a Firenze l'ecuadoriano possa davvero fare la differenza.