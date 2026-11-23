In attesa di Monza-Fiorentina, ecco risultati e classifica della A
Stasera alle 20.45 Monza-Fiorentina chiude il programma della 12esima giornata di serie A. In attesa riproponiamo i risultati di questo turno di campionato, all'insegna delle romane che comandano a due punti di distanza a spese dell'Inter che a sorpresa è stata rimontata ieri dall'Atalanta. In coda ha vinto solo l'Udinese, fanalino di coda con il Venezia a 6 punti. Fiorentina (9 pt) e Monza (7) si giocano stasera una bella fetta di salvezza.
Risultati
Como-Cagliari 2-0
Lazio-Lecce 3-0
Parma-Roma 1-5
Napoli-Torino 1-0
Juventus-Venezia 4-0
Bologna-Udinese 1-1
Sassuolo-Genoa 0-2
Milan-Frosinone 5-1
Atalanta-Inter 4-4
Stasera
20.45 Monza-Fiorentina (Dazn)
Classifica
Lazio 32
Roma 30
Inter 29
Milan 27
Como 26
Juventus 21
Frosinone 20
Napoli 18
Bologna 18
Genoa 16
Cagliari 16
Atalanta 15
Torino 14
Lecce 10
Fiorentina 9*
Parma 8
Sassuolo 8
Monza 7*
Udinese 6
Venezia 6
* una partita in meno
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