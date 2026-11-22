Vanoli dribbla sul mercato ma due "posizioni" sono aperte

Nell'ultima conferenza stampa, venerdì per presentare la gara di domani, Paolo Vanoli, interrogato sulle preferenze di mercato, almeno come ruolo, ha dribblato come fosse ancora un giocatore: "Cosa sceglierei tra un mediano di rottura o un terzino sinistro? Sceglierei la vittoria col Monza".. Ma, rifletteva il direttore di Firenzeviola Tommaso Loreto, la dirigenza in realtà è al lavoro per coprire due posizioni rimaste numericamente o per caratteristiche scoperte.

Paratici e il suo team sono infatti alla ricerca di un mediano e di un terzino sinistro, con qualche nome che già circola, con Hojbjierg in cima alla lista dei centrocampisti.