Vanoli dribbla sul mercato ma due "posizioni" sono aperte
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Nell'ultima conferenza stampa, venerdì per presentare la gara di domani, Paolo Vanoli, interrogato sulle preferenze di mercato, almeno come ruolo, ha dribblato come fosse ancora un giocatore: "Cosa sceglierei tra un mediano di rottura o un terzino sinistro? Sceglierei la vittoria col Monza".. Ma, rifletteva il direttore di Firenzeviola Tommaso Loreto, la dirigenza in realtà è al lavoro per coprire due posizioni rimaste numericamente o per caratteristiche scoperte.
Paratici e il suo team sono infatti alla ricerca di un mediano e di un terzino sinistro, con qualche nome che già circola, con Hojbjierg in cima alla lista dei centrocampisti.
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