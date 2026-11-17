Qual è la priorità sul mercato della Fiorentina? Ecco la risposta dei lettori di FirenzeViola.it

La Fiorentina deve intervenire sul mercato di gennaio, ma quali sono i reparti che hanno maggiormente bisogno di rinforzi? A rispondere alla domanda sono stati i lettori di FirenzeViola.it, protagonisti di un sondaggio che ha evidenziato una tendenza piuttosto chiara: i tifosi chiedono alla società di concentrare gli investimenti soprattutto nella zona centrale del campo, individuando due reparti sui quali intervenire con maggiore urgenza. Al primo posto si piazza infatti il centrocampo, scelto dal 49,46% dei partecipanti, praticamente un tifoso su due. Un'indicazione che può essere letta alla luce delle difficoltà incontrate dalla squadra nel trovare continuità, equilibrio e incisività in mezzo al campo. Nonostante la presenza di diversi giocatori di qualità, il reparto non è sempre riuscito a garantire il rendimento necessario, soprattutto nelle fasi più complicate delle partite.

Qui i dettagli del sondaggio.