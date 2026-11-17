Da Pisa l'attacco alla terza maglia della Fiorentina: "Si celebra il genio pisano"

La terza maglia della Fiorentina ha scatenato i commenti tra Pisa e Firenze per qualche rimando che, secondo qualche utente social e in particolare SestaPorta.news, celebrerebbe il capoluogo toscano richiamando però l'eccellenza di Pisa. "Firenze ha un patrimonio artistico abbastanza grande da poterci vestire un campionato intero - scrive il portale. Per la terza maglia della Fiorentina, però, il richiamo alla spirale di Fibonacci finisce per portare il discorso anche dalle nostre parti. Perché Leonardo Fibonacci, conosciuto come Leonardo Pisano, appartiene alla storia di Pisa. Ma la figuraccia è servita e per Firenze Fibonacci è fiorentino".

Che poi aggiunge: "Il protagonista della campagna, da parte della stampa fiorentina, viene descritto come un “pensatore fiorentino ossessionato dalla ricerca della forma perfetta”. Qui però serve essere precisi. Curiosa la scelta di mettere un immaginario tutto fiorentino attorno a un disegno che richiama soprattutto il matematico pisano. E su questo una bonaria protesta dalla città della Torre ci sta tutta. Fibonacci nacque intorno al 1170 ed è una delle figure più importanti della storia scientifica pisana. Il suo nome è rimasto legato alla celebre successione numerica; Pisa lo ricorda e lo celebra anche attraverso iniziative dell’Università e delle istituzioni cittadine. Il collegamento con la nostra città ha qualche secolo di vantaggio su qualsiasi campagna pubblicitaria. Il 23 novembre, inoltre, si celebra il Fibonacci Day". E chiude: "L’ironia sta proprio qui: per celebrare Firenze si sceglie un motivo che in realtà celebra Pisa".