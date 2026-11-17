FirenzeViola Oulai aggir': pomeriggio da sogno per il gioiello viola al primo gol con la Costa d'Avorio. Vanoli prende appunti e lo aspetta fra 48 ore

Il centrocampista classe 2006 a segno contro il Gambia: dopo il super-gol il rientro a Firenze

Come si dice 'tiraggir' in ivoriano, pardon, francese? Chiedere a Christ Inao Oulai, che con una pennellata di destro ha riagguantato il Gambia evitando una sconfitta cocente alla sua Costa d'Avorio; è il minuto 95', siamo 2-1 per i padroni di casa e nel confusionario assalto finale degli uomini di Hervé Renard il classe 2006 supera con nonchalance un avversario sulla trequarti e si trova in posizione da sparo dal limite, arma il destro e pennella una traiettoria delicata sul secondo palo che illumina il cielo di Bakau. E' il 2-2 che chiude di fatto la gara e regala un punto di platino agli elefanti arancioni, è soprattutto il primo centro in Nazionale per un calciatore che non è certo un habituée del tabellino.

Ecco il gol:

Christ Inao Oulaï ( 20 ans ) Égalise pour la Côte d’Ivoire dans les toutes dernières minutes et sauve le match tactique horrible proposé par Hervé Rénard. Rappel il avait mis Inao sur le banc pour faire jouer kessie qui revient de blessure et pas à 100% https://t.co/53ibrdSdzT — •6🇨🇮🇨🇻 (@Camps_ivorian) November 17, 2026

Una nuova skill

Quella siglata in Gambia è infatti la quarta rete tra i professionisti (una l'aveva segnata in Ligue2, ai tempi del Bastia, 2 l'anno scorso in SuperLeague turca col Trabzonspor); ed è di certo il suo gol più bello, un gioiello che ha fatto esultare il popolo ivoriano ma anche qualcuno al Viola Park. Su tutti Paolo Vanoli. Per uno che, dal suo tecnico, viene paragonato a N'golo Kanté, straordinario interditore e mezzofondista degli anni dieci del ventunesimo secolo, anche lui non propenso al gol, acquistare un'altra dimensione può fare tutta la differenza del mondo. In questo caso non parliamo tanto della dimensione offensiva, quanto di quella balistica: Vanoli lo sa bene, Oulai per caratteristiche fisiche e tecniche difficilmente potrà diventare uno di quei centrocampisti d'inserimento (alla Frattesi) capaci di dare un senso alla loro presenza in campo quasi esclusivamente per via del contributo in zona-gol, piuttosto potrebbe sviluppare appunto una soluzione diversa, che spesso, nei primi mesi a Firenze, è sembrato rifuggire. Perché il tir enroulé (tiro aggiro) di Bakau non l'avevamo ancora visto nel bagaglio tecnico luccicante del centrocampista viola e Bakau per questo può essere un inizio. Di sicuro è un boost di fiducia notevole che potrà sfruttare lo stesso Vanoli: Oulai torna galvanizzato per la giornata indelebile vissuta oggi ma anche in un certo senso riposato, almeno dal punto di vista fisico, visto che nella doppia sfida col Gambia ha giocato appena undici minuti (è entrato all'84' oggi, in panchina invece giovedì).

Il rientro

Meno di un quarto d'ora in cui ha concentrato tanta elettricità, con anche un intervento a 'mietitrebbia', pulito ma duro, che ha causato prima del 2-2 un focolaio di rissa in campo. Poi il destro delicato che ha fatto esplodere il sorriso del ragazzo nato a Yopougon, atteso adesso dalla conferma in Italia. Oulai, al pari di Beto (titolare nel 2-0 della sua Guinea-Bissau sul Madagascar) è atteso a Firenze giovedì, quattro giorni prima di Monza-Fiorentina, sfida cruciale per la quale si candida per una maglia da titolare.