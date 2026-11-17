FirenzeViola Katla Tryggvadottir, l’islandese diventata imprescindibile per la Femminile

la ventunenne centrocampista islandese ha iniziato il nuovo campionato nel migliore dei modi. Un goal e una serie di prestazioni incoraggianti

Se per un islandese come Albert Gudmundsson l’avventura a Firenze non ha regalato grosse emozioni, lo stesso non si può dire per la giovane Katla Tryggvadottir che dall’inizio del campionato di Serie A Women 2026/2027 ha vissuto una crescita esponenziale in campo tanto da convincere il tecnico viola Pablo Pinones-Arce ha promuoverla titolare inamovibile all’interno del centrocampo viola. Arrivata in viola nell’estate 2025 firmando un contratto di tre anni, il passaggio dal campionato svedese dove militava a quello nostrano non è stato facile. Tryggvadottir giunse a Firenze al termine di un campionato straordinario con la maglia del Kristianstads DFF, conclusa con ben tredici reti in campionato. Numeri importanti per una centrocampista di vent’anni. A ciò va aggiunta anche la palma come una delle calciatrici giovani emergenti più forti del calcio islandese. Numeri che hanno convinto i dirigenti viola a fiondarsi sulla ragazza portandola in riva all’Arno.

La prima stagione a Firenze non è stata delle migliori ma ogni qualvolta la ragazza è stata chiamata in causa anche tra mille difficoltà ha sempre cercato di dare il meglio di sé. Emblematiche sono state le sue performance contro il Como Women e la Lazio dello scorso anno. Gare in cui si è contraddistinta sia per essere andata a rete (a aver servito un assist a Catena col Como), sia per la grinta, la tenacia e gli sprazzi del suo enorme talento rimasto forse ancora un po’ inespresso fino ai giorni nostri. Dall’inizio del torneo attuale infatti, le prestazioni di Tryggvadottir sono nettamente migliorate. La centrocampista ora ha una visione di gioco migliore, è più precisa nei passaggi e sta prendendo sempre più confidenza con la porta. Oltre alla rete siglata nella vittoria di Parma, Tryggvadottir è andata a segno anche per la prima volta con la maglia della propria Nazionale nel play-off con cui le nordiche hanno eliminato la Croazia.

E a proposito di Nazionale la giovane ragazza, assieme alle sue compagne islandesi, è pronta a scrivere una pagina di storia incredibile facendo di tutto per battere il Portogallo nel secondo turno play-off portando l’Islanda a volare in Brasile per disputare la prima Coppa del mondo di calcio femminile della propria storia. Impresa quasi titanica viste le differenze tra i due movimenti calcistici – entrambi in forte crescita – ma non impossibile. Intanto però c’è la partita contro il Como 1907 che può portare la Fiorentina momentaneamente al terzo posto, in pieno posizionamento per l’Europa. Servirà la miglior Tryggvadottir possibile per provare a battere la squadra allenata da Selena Mazzantini e, successivamente, provare a raggiungere quel sogno chiamato Mondiale. La ragazza si è messa in moto ormai, e sembra intenzionata a non fermarsi.