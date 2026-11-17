FirenzeViola Serata dolce e amara per Njie: debutto con la Svezia e sostituzione per infortunio

Serata speciale per Alieu Njie, che ha debuttato con la Nazionale maggiore della Svezia partendo dal primo minuto nella sfida contro la Polonia, valida per il girone 4 della Lega B di Nations League. L'esterno della Fiorentina ha disputato un'ottima gara, restando in campo fino al 71' e partecipando anche all'azione che ha portato al gol di Hugo Larsson al 25', dopo il vantaggio polacco firmato da Adrian Benedyczak al 16'. La partita si è conclusa sull'1-1, con Njie protagonista grazie alle sue folate offensive.

A destare qualche preoccupazione sono però le sue condizioni fisiche: il giocatore ha chiesto la sostituzione per un fastidio alla coscia. Resta da capire se si sia trattato soltanto di una precauzione o di un problema più serio. L'esterno è comunque atteso domani a Firenze, dove farà ritorno dopo gli impegni con la Nazionale.