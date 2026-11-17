FirenzeViola Siria Crotti, la stella della Primavera Femminile che emula Croci

Un focus sulla giovane prelevata dalla Fiorentina che sta iniziando a farsi notare con la formazione Primavera Femminile viola

Se nella Primavera maschile di Aurelio Andreazzoli brilla il talento del giovane classe 2010 Federico Croci, anche la Femminile non è da meno. In estate Firenzeviola vi ha raccontato della firma della giovane, anch’ella classe 2010, Siria Crotti giunta al Viola Park dopo aver sostenuto un provino con nientemeno che il Barcellona Femenino salvo poi non trovare l’accordo col club blaugrana. La Fiorentina anticipò una foltissima concorrenza di club italiani e stranieri e riuscì a portarsi a casa la giovane attaccante sedicenne. I numeri ovviamente sono diversi: Croci è inarrestabile con la formazione di Andreazzoli ed ha già avuto modo di esordire con la prima squadra di Paolo Vanoli. Crotti invece, dopo un inizio in sordina con diverse panchine, si è guadagnata la titolarità nella formazione Primavera Femminile viola e non l’ha più lasciata.

Le prestazioni della classe 2010, ex settore giovanile della Roma, sono impressionanti. Nonostante fisicamente sia molto esile rispetto a molte delle sue compagne, il suo talento cristallino sta aiutando la formazione giovanile viola a risalire la china della classifica dopo un altro inizio di stagione non positivo. La ragazza gioca in pianta stabile con l'Under 20 ma potrebbe tranquillamente essere impegnata dalla formazione Under 17, essendo tre anni più giovane della media delle sue compagne. La Fiorentina ha deiciso di lasciarla nella formazione a ridosso della prima squadra e la ragazza sta dimostrando di poterci stare ampiamente. Sono già quattro gli assist serviti da Siria Crotti nel corso di questo inizio di campionato di Primavera Femminile, cui vanno aggiunti una rete siglata nella goleada contro l’Hellas Verona, e un altro passaggio a rete riuscito nella recente gara di Coppa Italia Femminile Primavera contro la Napoli Women. Non solo in viola, ma anche con la maglia della Nazionale, Crotti si è ritagliata uno spazio importante diventando la punta di diamante della selezione Under 17 guidata dall’ex allenatrice in seconda della Fiorentina Priscilla Del Prete, che non può fare a meno di lei. E con il passare degli anni ci sarà modo di vederla con le casacche azzurre di età più avanzate, non escludendo il fatto che il CT delle Azzurre Andrea Soncin si sia già informato sulle potenzialità del talento della Fiorentina.

Per usare un eufemismo caro a Fabio Paratici, la Fiorentina Femminile ha preso un carro armato, lo ha tenuto in garage per inizio stagione e ora che lo ha tirato fuori non sembra destinato a fermarsi più. La società però è consapevole che un talento del genere attirerà ben presto osservatori di altre società, specialmente di quelle più importanti partecipanti a campionati femminili più sviluppati e seguiti del nostro. Il club viola ha fatto firmare alla ragazza un contratto biennale (scadenza giugno 2028). E chissà che entro quel periodo – ma già nell’arco di questa stagione – non possa esserci spazio per lei con la formazione guidata da Pinones-Arce. Del resto, in passato, proprio a Firenze, in un Fiorentina-Inter terminato 0-0, Rita Guarino decise di regalare l’esordio in prima squadra ad una sedicenne Giulia Dragoni, che oggi gioca in Inghilterra con la maglia del Chelsea. Era il 22 novembre 2022; il resto è storia.