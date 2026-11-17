FirenzeViola 90' e sconfitta per Dragusin: la Romania cade a Zenica contro la Bosnia

Novanta minuti in campo per Radu Dragusin, impegnato con la Romania nella trasferta contro la Bosnia, valida per il girone 4 della Lega B di Nations League. Il difensore della Fiorentina ha giocato l'intero incontro, terminato con una sconfitta per 2-1. Eppure erano stati proprio i rumeni a passare in vantaggio al 6' con Daniel Birligea, prima del pareggio bosniaco firmato da Benjamin Tahirovic al 44'. A decidere la partita è stata poi la rete di Esmir Bajraktarevic all'82'.

Una prova senza particolari acuti per il centrale viola, che ha comunque vinto tutti e tre i duelli aerei affrontati e l'unico contrasto a terra disputato, senza però riuscire a incidere in maniera significativa. Dragusin è atteso domani a Firenze, al termine degli impegni con la propria Nazionale.