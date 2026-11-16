FirenzeViola Martin Palermo: "Pellegrino ha l'ambizione di entrare nella storia viola. Come Batistuta"

Martin Palermo, storico attaccante del Boca Juniors ma anche della Nazionale argentina e oggi allenatore che ha guidato Mateo Pellegrino nella sua esperienza al Platense, ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it dell'attaccante viola accostandolo al più grande numero 9 della storia della Fiorentina, ovvero Gabriel Omar Batistuta: "Batistuta è un idolo della Fiorentina per tutto quello che ha conquistato e per i tantissimi gol segnati. È stato un riferimento anche per me: l’ho sempre ammirato e ogni volta che ho avuto occasione di incontrarlo ho provato grande rispetto per ciò che ha fatto, anche con la nazionale argentina. Arrivare a quei livelli non è facile, ma Mateo ha l’ambizione di affrontare grandi sfide e lasciare un segno nella storia della Fiorentina.

Farlo nello stesso ruolo di uno come “Bati” ha un significato speciale. Mi auguro che possa avvicinarsi a quanto ha fatto lui".