Quando torna Kean? Lo stop si allunga, c'è anche un giallo legato al Pronto Soccorso

Non arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Moise Kean. L'ex attaccante della Fiorentina, oggi al Como di Cesc Fabregas, è fermo da circa un mese e il suo ritorno in campo potrebbe richiedere più tempo del previsto. Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, il centravanti della Nazionale avrebbe avuto bisogno di ulteriori accertamenti medici. Al momento, però, non è chiaro se si tratti di un nuovo problema fisico oppure di un recupero più lento rispetto alle previsioni iniziali. Il quotidiano riferisce anche di indiscrezioni relative a un possibile controllo in Pronto Soccorso, circostanza che tuttavia non risulta confermata. Mancano infatti informazioni precise sia sulla natura del problema sia sulle effettive condizioni del calciatore.

A suscitare curiosità è stata inoltre l'attività social di Kean. Dopo un periodo di assenza da Instagram, l'attaccante è tornato attivo, sostituendo la propria immagine del profilo con uno sfondo nero. Un dettaglio che ha alimentato le discussioni, ma dal quale non è possibile ricavare indicazioni attendibili sul suo stato di salute. Per il momento, dunque, non esiste una data certa per il rientro di Kean. Il Como resta in attesa di aggiornamenti, mentre le indiscrezioni provenienti dalla città lariana suggeriscono prudenza sui tempi di recupero.