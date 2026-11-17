Estupinian in uscita dal Milan: l'ecuadoriano è stato proposto alla Fiorentina, ecco i dettagli
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Si avvicina il mercato di gennaio e la Fiorentina si guarda intorno non solo per il centrocampo ma anche per la difesa dove, almeno nelle intenzioni attuali, sarebbe quella di aggiungere un terzino sinistro per permettere a Valdepenas di crescere con maggiore tranquillità e per lasciare il tempo a Parisi di tornare a una condizione tale da potersi giocare il posto con i compagni di reparto. Il nome di cui abbiamo parlato oggi su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola è Pervis Estupinian, esterno del Milan in uscita dai rossoneri: in questo senso, un amico di Paratici come Jorge Mendes ha già presentato il profilo del classe '98 ecuadoriano.
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