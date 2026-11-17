Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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FirenzeViolaMartin Palermo: "Pellegrino ha l'ambizione di entrare nella storia viola. Come Batistuta"
I due giocatori da prendere a gennaio (nonostante il bilancio in profondo rosso). Il nodo del regista: serve davvero? Paratici ora è stretto fra i conti, da lui mi sarei aspettato un colpo come quello di Vareladi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 I due giocatori da prendere a gennaio (nonostante il bilancio in profondo rosso). Il nodo del regista: serve davvero? Paratici ora è stretto fra i conti, da lui mi sarei aspettato un colpo come quello di Varela
Copertina
Mario TeneraniMercato gennaio, si fa sul serio. Hojbjerg è il danese perfetto. Torreira vuole Firenze in regalo. Caccia aperta al terzino sinistro
Tommaso LoretoUn bilancio che certifica quanto poco calcio abbia fatto la Fiorentina. E al nuovo corso Paratici servono correttivi già da gennaio
Luca CalamaiDieci domande a Paratici: da Grosso a Mastantuono, passando ai numeri del mercato estivo e al mediano che manca
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