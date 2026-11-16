FirenzeViola Serie A Women: pazza giornata nel campionato femminile. Cade l’Inter, Vincono Roma, Juventus e Como 1907. La Fiorentina regola la Lazio

Il resoconto della settima giornata di Serie A Women

Napoli Women – Milan 3-3

Questa clamorosa settima giornata si apre col pareggio di Cercola tra una Napoli Women in ottimo stato di forma e un Milan che definire deludente è usare un eufemismo. Le azzurre passano dopo pochi minuti dal fischio d’inizio con l’ex Dompig. Le rossonere non stanno a guardare e ribaltano il risultato con una doppietta della norvegese Fornes. Si va al riposo con le ospiti in vantaggio. A inizio ripresa espulso per proteste il tecnico azzurro Alessandro Spugna. La Napoli trova il pareggio con una gran bella girata di Kinga Kozak. Non ci sta la formazione di Suzanne Bakker che trova la rete del nuovo sorpasso con la finlandese Koivisto. I giochi sembrano chiusi ma le padrone di casa cercano punti per confermare il buon periodo e infine trovano il sigillo del clamoroso 3-3 con Michela Giordano che sigla la terza marcatura stagionale. Finisce in pareggio a Cercola

Roma - Parma 6-5

Al Tre Fontane si assiste ad un match mai visto prima nella storia del calcio femminile. Undici reti, due squadre in forma fisica smagliante, ma i tre punti se li prende la capolista che inizia la fuga in avanti. Vantaggio giallorosso con Giada Pellegrino-Cimò, il Parma rimonta con le reti di Rabot, su assist di Lobo, e di Berta Bou che coglie impreparata Baldi con una girata spettacolare quanto inspiegabile. Piemonte pareggia a pochi giri di lancette dal quarantacinquesimo ma in pieno recupero Distefano dice che le emiliane devono chiudere avanti il primo tempo. Nella ripresa doppietta di Piemonte per il 3-3 ma è una partita infinita. Le ducali si riportano avanti con Healy per farsi poi riprendere sul 4-4 ancora da Piemonte che realizza una tripletta. Tutto finito dunque? Nemmeno per sogno! L’arbitro indica il dischetto e decreta un penalty per le ospiti. Dagli undici metri Szymaszek spiazza Baldi e porta le crociate sul 4-5. Finale di gara esplosivo con Giugliano che realizza meravigliosamente il 5-5 e poi, nel bel mezzo del recupero, un angolo giallorosso trova pronta Alaya Pilgrim che sigla il definitivo 6-5. Festival del goal al Tre Fontane con la Roma che si porta a casa i tre punti. Per il Parma tanti applausi e la conferma della forma ritrovata ma remane il rimpianto di aver lasciato la Capitale senza punti da portare a casa.

Fiorentina – Lazio 2-1

Al Viola Park arriva la Lazio in crisi e in cerca disperata di punti, contro una Fiorentina che deve confermare l’ottima uscita di Narni. Le viola partono alla grande giocando una mezz’ora da manuale del calcio ma il pericolo principale è un palo colpito da una sfortunata Filangeri che sostituisce l’infortunata Correia. Le aquilotte si svegliano e iniziano a prendere campo spaventando la viola. La gara non si sblocca finché Severini non indovina l’angolo giusto e da posizione impossibile fa partire un tiro-cross su cui Freeman calcola male la posizione con la palla che si insacca alle spalle dell’americana. Goal bellissimo della capitana viola condito anche da un pizzico di fortuna oltre che di bravura. Nella ripresa la Lazio entra con un piglio diverso e inizia a rendersi pericolosa dalle parti di Fiskerstrand. Tryggvadottir prova a cercare il raddoppio con un destro a giro ma Freeman si supera. Le capitoline pervengono al pareggio con il ritorno al goal della spagnola Carla Camacho che con deviazione spiazza il portiere viola. La Fiorentina si butta in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio ma l’estremo difensore biancoceleste c’è ed è attenta. Il raddoppio viola arriva da calcio d’angolo con ancora Severini che fa carambolare la sfera sull’ex viola Martina Zanoli. Ancora Freeman protagonista su Bredgaard a negare il terzo goal gigliato. Finisce 2-1 con la Fiorentina che tallona il terzo posto. La Lazio invece è ultima ex aequo col Sassuolo a tre punti. La situazione per la squadra di Grassadonia inizia a farsi pesante. E alla prossima c’è la Juventus a Formello

Sassuolo - Ternana 1-1

Neroverdi ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. L’occasione di ospitare la Ternana reduce dalla goleada casalinga subita contro la Fiorentina è ghiotta. Sono proprio le padrone di casa a passare in vantaggio con la giovane Paola Fadda che col mancino buca Ciccioli per il vantaggio emiliano. Nella ripresa le Fere hanno una chance ghiottissima dagli undici metri ma Hornemann si fa ipnotizzare dagli undici metri. Sembra il preludio ai primi tre punti in casa Sassuolo ma la combina grossa il portiere Benz che da eroina diventa suicida. Un rinvio sbagliato dall’estremo difensore neroverde apparecchia il terreno per il tap in di Ventriglia che realizza in pieno recupero la rete dell’1-1. Sassuolo che sale a tre punti agganciando la Lazio ma di vittoria proprio non se ne vuole sentir parlare. Per la Ternana un punto d’oro che conferma la capacità della squadra umbra di poter pervenire ad una salvezza tranquilla.

Como 1907 – Como Women 3-0

A Erba va in scena il derby del Lago. La prima edizione tenutasi in Women’s Cup l'ha vinta la squadra di Tramezzani. Stavolta è andata in tutt’altro modo. Gara che svolta al sesto minuto con il portiere bianconero Gilardi che è costretta a uscire in barella per un grave problema muscolare, entra Babb. Il contraccolpo psicologico si fa sentire sebbene il Como Women provi a rendersi pericoloso dalle parti di Durante. Il vantaggio delle blu arriva dopo la mezz’ora con l’ex viola Bonfantini che sigla il quarto goal in campionato su assist di De Rita. L’ex difensore del Sassuolo realizza il 2-0 al termine di una bella azione offensiva avviata e conclusa dalla stessa centrale del Como 1907. Nella ripresa la formazione di Tramezzani prova a farsi vedere in avanti ma Durante e la difesa del 1907 rispondono bene. Sul finale di gara arriva il tris firmato da Tessa Wullaert. Vince la squadra di Mazzantini che per ora spegne le voci sulla sua panchina rovente. Como 1907 che scavalca la Fiorentina la quale rimane sotto a meno due. E domenica prossima c’è lo scontro diretto al Viola Park. Match che si preannuncia molto interessante da seguire.

Inter – Juventus 2-3

Ciò che avviene a Sesto San Giovanni ha dell’incredibile. All’ottantanovesimo la Juventus era sotto per due reti a zero frutto della doppietta di Raphino con le bianconere letteralmente alle corde. Al novantaquattresimo la squadra di Guerrero era in vantaggio per 2-3 su quella di Sassarini. Tre goal in quattro minuti che hanno letteralmente sottratto quelli che sembravano tre punti in cassaforte per le nerazzurre e che invece sono finiti in tasca alle bianconere. Non esente da colpe l’estremo difensore nerazzurro islandese Cecilia Runarsdottir che fin quel momento era stata forse la migliore in campo respingendo tutti i tentativi juventini. Il blackout della numero uno meneghina però coincide con quello di tutta la squadra che nel giro di quattro minuti si è vista letteralmente sottrarre una gara che pareva già vinta con le reti di Sarriegi, Chiba e Redondo che hanno mandato in visibilio la panchina di Guerrero. Per Sassarini e le sue ragazze tanti rimpianti con la Roma che ringrazia prova il distacco nella corsa scudetto.