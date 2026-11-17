Marocchino: "Avere Pellegrino è come uscire di casa con 50 euro in tasca"

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus e del Bologna, è intervenuto nel corso del TMW News ripartendo dalle difficoltà che sta incontrando Fagioli: "Con le debite proporzioni, levando una percentuale dello zero che quindi si passa da 100 a 10, è un po' la situazione che grandissimi giocatori hanno avuto nella propria squadra giocatori come lo sono stati Vidal e Marchisio per Pirlo. Mi pare che alla Fiorentina non ci siano quel genere di giocatori, incontristi in mezzo al campo. Quindi giocatori leggeri come mentalità e caratteristiche può trovarsi in difficoltà. Ha bisogno probabilmente al suo fianco di qualche giocatore diverso. Adesso tutti pensano che si debba essere padroni del gioco, ma non è solo quello il calcio. È anche non prenderle".

Poi ha voluto sottolineare degli aspetti di uno degli attaccanti a disposizione di Vanoli: "Pellegrino è un buon giocatore. Non è un freddo, uno che tocca 10 palloni e 8 volte prende la porta. Ma è uno che fa salir ela squadra, poorta i suoi gol, non è mai abbacchiato, si impegna sempre. Magari non ha avuto colpi di classe però con lui è come uscire di casa con 50 euro nel portafoglio. L'emblema di questo tipo di calciatori è stato ai miei tempi Hrubesh della Germania Ovest. Non era un raffinato ma era un giocatore che sentivi in campo. Il più forte in assoluto è stato Vialli, che abbinava a 360° le caratteristiche utili per i compagni".