Nazionali: Beto 72' senza gol, per Oulai pochi minuti e rete decisiva

Nel pomeriggio in campo i due giocatori viola impegnati nelle qualificazioni di Coppa d'Africa, ossia l'attaccante Beto e il giovane centrocampista Oulai. Se il primo non si è sbloccato pur partendo dal 1', Oulai è riuscito a segnare nei pochi minuti in cui è entrato. Gol del pareggio e una rissa per un'entrata pericolosa che di sicuro Vanoli non avrà apprezzato.

Guinea Bissau-Madagascar 2-0

Il primo titolare nella Guinea-Bissau contro il Madagascar ha giocato 72 minuti, nei quali non ha segnato ma durante i quali la sua selezione ha maturato il 2-0 con cui poi ha vinto grazie ai gol di Balde già nel primo tempo e di Rodrigues al 70'.

Gambia-Costa d'Avorio 2-2

Pochi minuti ma un gol importantissimo e d'effetto per Inao Oulai invece, oltre a provocare una rissa per un'entrata a tenaglia per la quale però non è stato neanche ammonito. Il centrocampista viola è entrato nei minuti finali (84'), nel momento di difficoltà della Costa d'Avorio ribaltata dal Gambia nella ripresa. Dopo l'1-0 di Zogbe al 13', i cambi nella ripresa sono stati decisivi per entrambe le selezioni e il Gambia ha prima pareggiato al 69' con Minteh poi è andato in vantaggio su rigore trasformato da Barrow. Oulai è entrato però con il piglio giusto al posto di Zogbe, dal quale ha ereditato evidentemente anche il dono del gol. Il Gambia ha finito in 10 per l'espulsione, ormai nel recupero, di Badamosi e Oulai con un bel gesto tecnico ne ha approfittato segnando il gol del 2-2. La Costa d'Avorio resta così in testa al girone.