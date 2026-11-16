Martin Palermo su Pellegrino: "Ecco cosa mi ha spinto a puntare su di lui"

Nel corso dell'intervista esclusiva su FirenzeViola.it di Martín Palermo, "el Loco”, leggendario bomber e bandiera del Boca Juniors, ha parlato di Mateo Pellegrino, lanciato proprio da lui ai tempi del Platense. Questo un estratto: "Era un giocatore del Vélez, aveva avuto un’esperienza all’Estudiantes e io intravedevo delle possibilità. Era una scommessa, perché non si era ancora affermato in una squadra di prima divisione. All’inizio ha faticato ad adattarsi, poi ha preso fiducia. Parlavamo di ciò su cui potevo aiutarlo e lui cercava continuamente di correggere il proprio gioco, inseguendo soprattutto ciò di cui vive un attaccante: i gol. Per fisico e caratteristiche mi somigliava molto. Abbiamo lavorato in particolare sul colpo di testa e oggi i risultati si vedono".

Mateo ha ripetuto spesso che le sarà grato per tutta la vita. Quanto è stato importante dargli fiducia?

"Le sue parole mi fanno piacere. Sento di aver fatto parte del suo percorso di crescita, in una fase in cui aveva bisogno di maturare e di essere sostenuto. Ho provato ad aiutarlo, a correggerlo e a trasmettergli fiducia. Ma quella fiducia se l’è guadagnata: non deve ringraziarmi di nulla. Ha ancora tanto da dare e da imparare. In futuro potrebbe arrivare in un club ancora più grande e, perché no, avere un’opportunità con la nazionale argentina. Quando si mette in testa un obiettivo, è un ragazzo capace di raggiungerlo".

In molti lo considerano un suo erede. Lei quanto si rivede in lui?

"Ci somigliamo nel fisico e siamo entrambi mancini. Ma mi riconosco anche nella sua ambizione di crescere e di raggiungere traguardi importanti: era la mentalità che avevo io e che cercavo di trasmettergli. Mateo ha assorbito tanti consigli e li ha messi in pratica. Poi, però, il merito di essere arrivato fin qui è suo: ha insistito, non si è arreso e ha saputo cogliere le occasioni. Alle spalle ha anche una famiglia che lo ha accompagnato e aiutato, con un padre che conosce bene il calcio".

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