FirenzeViola Chi deve ancora rientrare al Viola Park dalle Nazionali e quando

La sosta per le Nazionali si avvicina alla conclusione e la Fiorentina comincia a programmare il rientro dei giocatori impegnati in giro per il mondo. Lo staff tecnico viola dovrà attendere ancora qualche giorno prima di ritrovare l'organico al completo, con alcuni calciatori che saranno impegnati fino a martedì e altri che, per ragioni legate agli spostamenti internazionali, torneranno a Firenze soltanto nella seconda parte della settimana.

Dopo Fagioli atteso domani al Viola Park dopo gli impegni con l'Italia, tra i primi a concludere gli impegni ci saranno Alieu Njie e Radu Dragusin, attesi martedì 17 novembre dalle rispettive sfide contro Polonia e Bosnia. Per entrambi, salvo variazioni nei programmi di viaggio, il rientro al Viola Park dovrebbe avvenire mercoledì. Tempi leggermente più lunghi per Christ Inao Oulai e Beto, impegnati sempre il 17 novembre con Costa d'Avorio e Guinea-Bissau. I due calciatori dovranno affrontare trasferte più impegnative e sono attesi a Firenze nella giornata di giovedì.

Discorso simile per Franco Mastantuono, che sarà tra gli ultimi a terminare gli impegni con la propria Nazionale. L'Argentina affronterà la Costa Rica nella notte italiana tra il 17 e il 18 novembre e anche per il centrocampista offensivo il ritorno al Viola Park è previsto per giovedì 19.