Fiorentina, oggi la ripresa degli allenamenti: seduta pomeridiana al Viola Park
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La Fiorentina torna al lavoro dopo la giornata di riposo concessa ieri da Paolo Vanoli. I viola si ritroveranno questo pomeriggio al Viola Park per riprendere la preparazione in vista della prossima sfida di campionato, in programma lunedì 23 novembre contro il Monza. Il tecnico inizierà a lavorare con i giocatori rimasti a Firenze durante la sosta, in attesa del rientro dei calciatori ancora impegnati con le rispettive Nazionali. Attenzione anche alle condizioni degli infortunati, che proseguiranno i rispettivi programmi di recupero.
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