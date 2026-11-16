FirenzeViola Fiorentina, curiosità della sfida al Monza: il primo avversario ufficiale nell'era Commisso

Negli ultimi 3 precedenti al Brianteo 2 vittorie dei padroni di casa. L'anno scorso sconfitta per 2-1, negli anni precedenti una vittoria per parte tra Italiano e Palladino

La curiosità non può che nascere dalla diversa storia (calcistica) che ha contraddistinto Monza e Fiorentina, ed è legata al bilancio favorevole ai viola nei precedenti includendo serie B e coppa Italia (9 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte in 16 partite ufficiali), ma si rinforza considerando che i brianzoli sono stati il primo avversario in gara ufficiale, di coppa Italia, della proprietà Commisso.

I primi avversari ufficiali dell'era Commisso

Era il 18 agosto 2019 quando i viola vinsero 3-1 al Franchi, in rimonta, con i gol Vlahovic (su 2 assist di Montiel) e Chiesa superando il turno, e per la prima volta Rocco Commisso vedeva in campo la sua squadra, rilevata due mesi prima dai Della Valle. Venendo a sfide più recenti, soprattutto al Brianteo, la Fiorentina è sotto nei 3 precedenti, con due sconfitte e una vittoria. Nella prima delle 3 sfide giocate da quando il Monza è in serie A successo dei padroni di casa con Palladino in panchina, poi sconfitto qualche mese più tardi da Italiano, mentre l'anno scorso (risultato finale 2-1 per il Monza) sulla panchina dei viola c'era Vanoli.