FirenzeViola La Fiorentina veste di blu: ecco le immagini della terza maglia dei viola

Joma e Fiorentina hanno presentato oggi la terza maglia per la stagione 2026/27, una nuova divisa che rende omaggio alla bellezza artistica e culturale di Firenze. Il concept scelto per il lancio è “La proporzione divina”, con la spirale aurea come elemento centrale del design, simbolo del legame tra arte, matematica e ricerca della bellezza che caratterizza la storia della città.

La nuova divisa si distingue per una base blu intenso, arricchita da dettagli bianchi e rossi su colletto e polsini e dall'immancabile giglio fiorentino. Particolare attenzione anche alla componente tecnica: la maglia è realizzata in poliestere riciclato al 100%, ottenuto da bottiglie PET, e integra il sistema Micro-Mesh per favorire la traspirazione e la gestione dell'umidità. Una scelta che unisce prestazioni sportive e sostenibilità, inserendosi in un progetto che vuole collegare l'identità storica di Firenze all'immagine della Fiorentina. Queste le immagini della nuova maglia: