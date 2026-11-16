Dagli inviati Massimiliano Alvini: "Firenze è tra le città più belle del mondo. In Italia non siamo scarsi"

Massimiliano Alvini è uno dei grandi protagonisti di giornata al Centro Tecnico Federale di Coverciano. L'attuale tecnico del Frosinone ha ricevuto la Panchina d'Oro per la Serie B scorsa (conclusa con la promozione dei ciociari) e ha parlato così ai media presenti: "Ricevere un premio come questo, dato dai colleghi, è motivo di grande orgoglio. Per un allenatore vincere la Panchina d'Oro è il riconoscimento più bello. L'inizio di stagione col Frosinone è stato inaspettato, ma questo deve solo essere l'inizio, è un percorso. Al momento non dobbiamo pensare ad altro se non consolidare la salvezza. Una volta che riesci a consolidare la categoria puoi pensare a strutturarti, ma pensare ad altro oltre la salvezza in questo momento è dannoso. Io a Frosinone devo ringraziare il direttore Castagnini ma anche tutto il club. Il Frosinone è stato promosso in Serie A per quattro volte negli ultimi anni, vuol dire che c'è una visione importante da parte prima del presidente Stirpe e poi della proprietà americana. Contro il Milan dobbiamo andare a fare la partita a San Siro, con grande rispetto per un avversario forte, con qualità importanti. Abbiamo tanti ragazzi futuribili per il calcio italiano, l'importante è che si vogliano migliorare. Il calcio italiano non è assolutamente scarso, smettiamola di dirlo".



Da toscano, di Fucecchio, un commento sull'atmosfera: "Firenze è Firenze, una delle città più belle del mondo. Coverciano è il tempio del calcio, ci ho portato delle volte anche i miei figli e ho detto loro che l'aria qui è diversa".