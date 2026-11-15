FirenzeViola De Gea, dagli applausi alle critiche: riflessioni ma anche estimatori per giugno

L'inizio di stagione di David De Gea non è certo delle migliori della sua lunga carriera visto che il portiere della Fiorentina non è riuscito mai a tenere la porta inviolata in campionato (solo in coppa Italia contro il Pisa c'è stato il cleen sheet), ed anzi la difesa viola è tra le più perforate con 25 gol.

Dagli applausi alle critiche

Ecco allora che il portiere, tra i più amati a Firenze fino a qualche mese fa, è finito nel mirino della critica anche alla luce di qualche gol sulla coscienza che hanno tolto punti ai viola (come con la Juve). Errori imperdonabili agli occhi di tifosi e addetti ai lavori abituati, soprattutto nella prima stagione, ai miracoli del portiere. Nonostante i rumors e le critiche però, a gennaio difficilmente assisteremo a colpi di scena sul mercato. Più plausibile che a giugno ci sia una riflessione tra le parti.

Dalla Spagna estimatori non mancano

Il contratto del giocatore con la Fiorentina scadrà nel 2028 ma nulla è scontato. La stampa spagnola intanto parla già di alcuni interessamenti, per l'estate, da parte di alcuni club, su tutti Real Sociedad e Villarreal. Il primo ha il portiere Alex Remiro in scadenza e deve fare prima chiarezza sulla situazione, anche se l'ingaggio di De Gea, non è alla portata del club. Per quanto riguarda il Villarreal cerca esperienza e soprattutto stabilità tra i pali che non hanno saputo dare fin qui i due portieri Luiz Júnior e Péter Gulácsi.