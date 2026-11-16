Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 16 novembre 2026.
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FirenzeViolaFiorentina, curiosità della sfida al Monza: il primo avversario ufficiale nell'era Commisso
Mercato gennaio, si fa sul serio. Hojbjerg è il danese perfetto. Torreira vuole Firenze in regalo. Caccia aperta al terzino sinistrodi Mario Tenerani
Le più lette
1 Mercato gennaio, si fa sul serio. Hojbjerg è il danese perfetto. Torreira vuole Firenze in regalo. Caccia aperta al terzino sinistro
4 L'infermeria si svuota: Ranieri ok, Atta e Ndour verso il rientro. Pongracic e Parisi più indietro
Copertina
Tommaso LoretoUn bilancio che certifica quanto poco calcio abbia fatto la Fiorentina. E al nuovo corso Paratici servono correttivi già da gennaio
Luca CalamaiDieci domande a Paratici: da Grosso a Mastantuono, passando ai numeri del mercato estivo e al mediano che manca
Pietro LazzeriniDe Gea non si tocca (fino a giugno) ma la Fiorentina cosa pensa di Martinelli? Frendrup sarebbe perfetto per il centrocampo di Vanoli. Fagioli e gli altri superstiti restano in uscita
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