Fiorentina, quale priorità per il mercato invernale? Vota il sondaggio di FV!
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Il mercato invernale si avvicina e in casa Fiorentina è già tempo di riflessioni su quelli che dovranno essere i ruoli da rinforzare in vista di una risalita in classifica nella seconda parte di stagione. Dall'ipotesi relativa ad un portiere più affidabile di De Gea, a quella di un leader in mezzo al campo, senza tralasciare l'idea di un nuovo difensore o di un ulteriore innesto di qualità in attacco. Qual è secondo voi il ruolo primario in cui Fabio Paratici dovrebbe andare ad investire? Ditecelo rispondendo al nostro sondaggio!
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