Fiorentina, quale priorità per il mercato invernale? Vota il sondaggio di FV!

Fiorentina, quale priorità per il mercato invernale? Vota il sondaggio di FV!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:45Notizie di FV
di Redazione FV

Il mercato invernale si avvicina e in casa Fiorentina è già tempo di riflessioni su quelli che dovranno essere i ruoli da rinforzare in vista di una risalita in classifica nella seconda parte di stagione. Dall'ipotesi relativa ad un portiere più affidabile di De Gea, a quella di un leader in mezzo al campo, senza tralasciare l'idea di un nuovo difensore o di un ulteriore innesto di qualità in attacco. Qual è secondo voi il ruolo primario in cui Fabio Paratici dovrebbe andare ad investire? Ditecelo rispondendo al nostro sondaggio!