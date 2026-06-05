L'addio a Vanoli con parole di "gratitudine" e il saluto dei giocatori
La Fiorentina ha comunicato ufficialmente che Paolo Vanoli non sarà più l'allenatore della Fiorentina nella prossima stagione. Una nota sul sito ufficiale per ringraziarlo, in maniera sentita, per la rimonta fatta e la salvezza raggiunta partendo da 4 punti in classifica. Un percorso travagliato ma con un girone di ritorno che ha permesso appunto alla squadra di uscire, anche se a fatica, dalle sabbie mobili. Un grazie dunque all'uomo oltre che al tecnico per l'impegno profuso.
D'altronde se oggi la Fiorentina era tra le 20 squadre di A sul calendario sorteggiato oggi è anche merito suo. Anche il presidente Giuseppe Commisso in persona ha infatti voluto ringraziarlo, con parole affettuose e di gratitudine. Così come hanno fatto i due giocatori che Vanoli ha più valorizzato, Fagioli e Parisi che gli hanno dedicato un saluto social. In tarda serata sono arrivati anche i ringraziamenti di De Gea, con Vanoli capitano, e Dodo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati