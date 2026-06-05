Ufficiale Fiorentina-Vanoli, è addio: "Gratitudine e stima per l'uomo immutata"

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La notizia era attesa da giorni e ora è ufficiale, la Fiorentina ha annunciato tramite il prorpio sito che Paolo Vanoli non sarà l'allenatore dei viola nella prossima stagione. Questa la nota ufficiale:

"La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra.

Il tecnico e il suo gruppo di lavoro sono subentrati a novembre nel corso di una stagione che fino a quel momento aveva visto la squadra senza vittorie e all’ultimo posto della classifica. Solo una grande cultura del lavoro e un forte senso di appartenenza hanno permesso a Vanoli di ricreare le condizioni per ripartire e invertire la rotta. Nel massimo campionato nessuno era riuscito ad evitare la retrocessione con queste premesse e a ottenere la salvezza senza vittorie nelle prime quindici partite di campionato.

È stata una strada complicata e piena di insidie ma il tecnico e il suo staff hanno lavorato incessantemente per garantire al Club la permanenza in Serie A.

Oggi il nostro percorso insieme si interrompe ma la gratitudine per quanto fatto e la stima per l'uomo e per il professionista rimarranno immutate.

“Desidero ringraziare personalmente Paolo Vanoli e tutto il suo staff – ha sottolineato il Presidente Giuseppe B. Commisso - Sono arrivati in un momento estremamente difficile della nostra stagione, con la squadra all’ultimo posto e ancora senza una vittoria, e hanno avuto la forza, la serietà e il coraggio di rimettere il gruppo in piedi. Hanno riportato fiducia, unità e compattezza, guidando la Fiorentina alla salvezza in condizioni dalle quali nessuna squadra, nella storia della Serie A, era mai riuscita a salvarsi. A Paolo e al suo staff resteranno sempre la mia gratitudine, il mio rispetto e i miei migliori auguri per il futuro.”

Al Mister ed a tutto il suo staff, la Fiorentina augura il meglio per il prosieguo della loro vita professionale e privata".