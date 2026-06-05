Social Fagioli e Parisi salutano Vanoli: "8 mesi intensi con un obiettivo chiaro, grazie di tutto"

vedi letture

Stasera la Fiorentina ha salutato Paolo Vanoli che lascerà la panchina viola a Fabio Grosso. Tra i primi giocatori a salutare il tecnico ci sono Niccolò Fagioli e Fabiano Parisi che in questi mesi sono stati valorizzato da Vanoli, il primo nel ruolo di regista tra la difesa e la linea di centrocampo, il secondo in un ruolo di esterno alto a sinistra. Ruoli in cui i due giocatori hanno trovato continuità e sono risultati sempre tra i migliori in campo. Fagioli è stato anche uno dei primi a sentirsi responsabilizzato dal tecnico e a prendersi la Fiorentina sulle spalle, mentre Parisi, con le valigie sempre in mano, per la prima volta in maglia viola è risultato, grazie alla fiducia di Vanoli, un giocatore fondamentale.

Il saluto al tecnico

Ecco che dunque il centrocampista viola è uno dei primi a salutare Vanoli sui social: "Otto mesi intensi con un obiettivo chiaro, in quel momento davvero difficile della stagione. Grazie di tutto mister". Lo stesso ringraziamento che sempre su Instagram gli manda appunto Parisi: "Grazie di tutto mister" a corredo di foto insieme.