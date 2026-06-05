Social Addio a Vanoli: arrivano anche i saluti di De Gea e Dodo

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La Fiorentina ha comunicato ufficialmente la separazione da Paolo Vanoli, allenatore protagonista della rimonta disperata in classifica (4 punti e ultima posizione quando è arrivato, l'8 novembre), con sentiti ringraziamenti. Dopo Fagioli e Parisi, i primi a salutare il tecnico via social, sono arrivati i ringraziamenti anche di David De Gea e Dodo.

Parole di riconoscenza e gratitudine

"Grazie di tutto mister! Sei arrivato in un momento buio e ci hai aiutato a raggiungere il nostro obiettivo" scrive il portiere spagnolo che da Vanoli ha avuto anche la fascia da capitano, mentre Dodo posta "Grazie mister, hai fatto di tutto per questo club".