Dagli inviati Seduta a parte per Kean: sta seguendo un programma individuale

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Questa mattina Moise Kean non si allenerà con la squadra perché, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, sta seguendo un programma individuale iniziato al Viola Park già prima dell'amichevole contro il Gubbio. Vedremo se il centravanti lavorerà a parte anche nella seduta pomeridiana o se tornera in gruppo. Ormai da settimane il tecnico Fabio Grosso sta facendo sostenere all’ex Juventus allenamenti sia personalizzati che insieme alla prima squadra.

Braschi slegato da Kean

L’arrivo di Riccardo Braschi in Inghilterra è dunque svincolato dal percorso che di allenamenti seguito da Kean. L’inserimento del classe 2006 in prima squadra è dovuto fondamentalmente alla necessità di aggiungere uomini all’attacco di Grosso. Il reparto offensivo della Fiorentina palesa, al momento, qualche limite numerico.