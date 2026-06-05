Commisso saluta Vanoli: "Ha rimesso in piedi il gruppo portando fiducia e compattezza"

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All'interno del comunicato ufficiale sull'addio della Fiorentina a Paolo Vanoli, il presidente viola, Giuseppe Commisso, ha salutato l'ormai ex allenatore gigliato attraverso alcune parole. Eccole di seguito:

“Desidero ringraziare personalmente Paolo Vanoli e tutto il suo staff – ha sottolineato il Presidente Giuseppe B. Commisso - Sono arrivati in un momento estremamente difficile della nostra stagione, con la squadra all’ultimo posto e ancora senza una vittoria, e hanno avuto la forza, la serietà e il coraggio di rimettere il gruppo in piedi. Hanno riportato fiducia, unità e compattezza, guidando la Fiorentina alla salvezza in condizioni dalle quali nessuna squadra, nella storia della Serie A, era mai riuscita a salvarsi. A Paolo e al suo staff resteranno sempre la mia gratitudine, il mio rispetto e i miei migliori auguri per il futuro.”