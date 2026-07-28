Dagli inviati Braschi si è aggregato alla prima squadra in Inghilterra: congelata la cessione in B

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Riccardo Braschi si è appena aggregato alla prima squadra nel ritiro in Inghilterra: congelato il suo trasferimento in Serie B

Riccardo Braschi ha raggiunto il ritiro della Fiorentina in Inghilterra e nei prossimi giorni avrà l'occasione di mettersi in mostra agli ordini di Fabio Grosso. L'attaccante classe 2006 resterà aggregato alla prima squadra per tutta la durata della permanenza dei viola nel Regno Unito e accompagnerà il gruppo anche nella successiva tappa della tournée in Austria, fino all'amichevole di prestigio contro il Real Madrid.

La ricostruzione

Braschi è partito nelle prime ore della mattinata da Firenze ed è atterrato a Londra poche ore dopo, raggiungendo subito i compagni nel ritiro. Per il giovane calciatore si tratta di un'importante occasione per vivere da vicino il lavoro della prima squadra, accumulare esperienza e provare a convincere lo staff tecnico durante questa fase della preparazione estiva.

Il retroscena di mercato

In tutto questo Brachi ha saltato tutta la preparazione estiva, perché essendo un fuori quota non era nemmeno insieme alla Primavera. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il centravanti era in procinto di chiudere il suo trasferimento a un club di Serie B, cosa che però per il momento è stata congelata proprio per la necessità di salire in prima squadra