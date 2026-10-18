Fiorentina-Como 1-2, lancio di Fagioli e pallonetto di Njie: viola ad un passo dal pareggio

Fiorentina-Como 1-2, lancio di Fagioli e pallonetto di Njie: viola ad un passo dal pareggio
Oggi alle 16:16Notizie di FV
di Redazione FV

Fiorentina subito ad un passo dal gol del 2-2 ad inizio secondo tempo. Gran palla di Fagioli per Njie che dalla sinistra entra in area, lascia rimbalzare il pallone e a tu per tu con Butez prova a beffarlo con un pallonetto che termina sull'esterno della rete.